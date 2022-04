Un policía británico fue despedido en las últimas horas, luego de abrirse una cuenta de OnlyFans para poder pagarse un trasplante capilar.

Se trata de Harry Edwards, de 25 años, quien publicó en la popular plataforma imágenes y videos pornográficos de él mismo con el objetivo de recaudar el dinero necesario para su tratamiento.

Según se supo, nunca le comunicó a sus superiores su actividad paralela, y fue capturado 'infraganti' luego de que una persona de su entorno lo reconociera, pese a que para preservar su identidad había usado una App de modificación de rostros y subía el contenido bajo el seudónimo Brett Hunter.

Tras la revelación la noticia no fue bien recibida por sus superiores, y Edwards fue hallado culpable de mala conducta grave.

“La acusación se relaciona con la operación de una cuenta de OnlyFans y una segunda acusación es por no declarar un interés comercial al jefe de policía", afirmó al respecto el vocero de la Policía de Hertfordshire, Jenny Oborne.

Por su parte, el acusado decidió renunciar a su puesto y explicó: "Usé el seudónimo para ocultar mi identidad porque no quería que nadie más, como amigos y familiares, supiera lo que estaba haciendo".

"He arruinado amistades con personas, he arruinado mi carrera y también he tensado las relaciones con los padres de mi pareja", concluyó previo a afirmar que decidió intentar recaudar dinero de esta manera porque hacer horas extras en la policía "no eran una opción".