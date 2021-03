BRASIL - En Brasil, un perro callejero con una lastimadura en su pata ingresó por su cuenta a una clínica veterinaria. Allí descubrieron que además tenía un tumor maligno. La historia circuló en las redes sociales y enterneció a miles de usuarios.

El hecho ocurrió el 6 de marzo en el municipio de Juazeiro do Norte, región nordeste del país. La cámara de seguridad del establecimiento captó cuando el cachorro entró cojeando al lugar y se apoyó sobre una de las paredes. Pronto se acercó la médica veterinaria Dayse Silva para revisarlo.

"Llegó tranquilamente, mostró su pata y yo fui para ver qué pasaba y enseguida me di cuenta de que tenía sangrado en la región genital, pero había un problema mucho mayor que solo diagnosticamos más tarde. Tiene un tumor venéreo transmisible (TVT). También, tuvo una lesión en la pata provocada por un clavo", declaró Silva en conversación con el portal Globo 1 (G1).

​La especialista, quien suele ayudar a animales callejeros, confirmó que el can no vive en un hogar. "Es de la calle, no tiene dueño. Vino aquí solo. Miré las imágenes de la cámara que está afuera y lo vi tirado debajo de un árbol momentos antes de que llegara y entrara a la clínica", dijo a G1.

Silva explicó al mismo medio que es posible que el perro se haya metido en el centro veterinario porque olfateó y detectó la presencia de las mascotas atendidas allí.

​El protagonista de esta historia permanecerá internado un mínimo de 30 días. Durante ese tiempo será sometido a quimioterapia para tratar el cáncer. Una vez que se cure, podrá ser puesto en adopción para encontrar una familia, informó G1.

"Felicito a la médica veterinaria y que prosperen las acciones que siempre nos conmueven", expresó una usuaria en YouTube. "Es realmente emotivo. Las dos actitudes. Intuitivamente sabía que era el lugar de ayuda y la noble médica que rápidamente lo recibió. Estos animales tienen sentimientos. La veterinaria tiene un corazón enorme. Felicidades y gracias", agregó otro internauta.