La polémica por las estafa de tipo piramidal llevada a cabo por la empresa Generación Zoe, a cargo de Leonardo Cositorto, sigue teniendo sus consecuencias luego de que en las últimas horas cuatro personas fueran detenidas en el marco de la investigación que lleva adelante la Justicia de Córdoba, de donde es originaria la empresa.

Sin embargo, el pasado lunes las redes volvieron a hablar de Zoe pero no por los perjuicios económicos generados a sus inversores, sino por un video viral que comenzó a circular sobre la tarde.

El mismo corresponde a una entrevista realizada por el canal C5N a un presunto damnificado, donde le preguntan sobre la estafa y su situación. Sin embargo, el joven que hablaba no había sido víctima de Zoe, sino que era un joven neuquino que aprovechó la oportunidad y bromeó con el canal.

"Gastón es mi nombre. Así es. Estamos acá desde temprano. No aparece nadie. Ayer el señor Leonardo Cositorto rascando la olla, pidiendo 100 dólares de vuelta. Armando otro Ponzi en vivo, prófugo de la justicia y encima da la cara por zoom, la verdad no tiene cara. Esto es inadmisible", inició su supuesto descargo ante las cámaras televisivas, con un relato que lo hacía parecer como una más de las personas que se agolparon en la puerta de la compañía para reclamar la devolución de su dinero.

"Yo quiero mi plata devuelta, todos los que estamos acá buscamos nuestra plata devuelta", agregó previo a cambiar la línea de su relato volviéndolo cómico y haciendo entender a los televidentes que se trataba de una broma.

"Y la verdad, más que Cositorto habría que empezar a decirle Ponzitorto, arma un ponzi atrás del otro. Yo entré por recomendación del gordo Casciari que también arma ponzis de libros y ya no sé que más hacer con esto", lanzó.

Ante la pregunta del periodista sobre cómo había entrado en el sistema, detalló: "A mí me gusta mucho Carlos Maslatón y me gusta mucho los bitcoin y dije 'capaz me puedo hacer rico acá'".

"Pensaste que te ibas a hacer millonario, que ibas a sacar mucha plata", insistió el cronista sin parecer entender que su entrevistado estaba bromeando.

"Yo quería vivir adentro de un video de reggeatón, algo así (...) Mi abuela vendió un Chevrolet Cruze, que son más o menos tres palos, así que ahora ando en bici. Pero bien igual, ando escuchando trap", sumó.

Y cerró: "Ahora mi única luz es 'Beto' Mendeleiev (un tuitero anónimo que alertó sobre la estafa de Zoe meses atrás) Esto fue en septiembre, el día de la primavera, era un día hermoso. Vine el viernes por primera vez, había traído una bomba molotov, obviamente no la pude tirar porque había policías".