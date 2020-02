CÓRDOBA (ADNSUR) - Thiago es un nene de 8 años de Córdoba que busca cumplir el sueño de su madre, quien tiene cáncer y lucha por su vida.

El nene gastó sus ahorros para comprar un desayuno para el equipo de Arriba Córdoba e intentar así ayudar a cumplir el sueño de su mamá, que está muy grave luchando contra un tumor cerebral, según infroma ElDoce.TV.

El niño, que por su edad no puede participar del sorteo de El Doce para ganar entradas y pases meet & greet, puso todo su esfuerzo para lograr que su madre conozca a Ricky Martin. El artista se presentará el 25 de febrero en Córdoba.

Además, Thiago emocionó a la comunidad con una dulce carta: “Traje un regalo rico que compré con mis ahorros, así lo disfrutan. Lo único que pido es que mi mami conozca a Ricky Martin”.

“Mami está enferma de un tumor cerebral, cáncer. Llora mucho cuando le pinchan con agujas y yo y mis hermanos cuando le ponemos Ricky Martin mi mami se ríe conmigo; ella es feliz”, cuenta el menor.

La carta de Thiago que conmovió a todos en Córdoba

LA CARTA COMPLETA

“Hola. Soy Thiago tengo 8 años. Traje un regalo rico que compré con mis ahorros así lo disfrutan. Lo único que pido para mi mami que conozca a Ricky Martin. No puedo participar porque soy niño pequeño. No llego con mis ahorros para comprarle la entrada. Y el regalo que le daría a mami es la vida eterna y un abrazo fuerte de Ricky.

Porque mami está enferma de tumor cerebral, cáncer. Llora mucho cuando le pinchan con agujas y yo y mis hermanos cuando le ponemos Ricky Martin mi mami se ríe conmigo, ella es feliz. Les pido una ayuda para que mami conozca y lo abrace. Nada más, por favor. Dios y la virgen me ayuden. Mami te regalaría la vida eterna. Thiaguito.”, cierra la emotiva carta.

Usuarios de Facebook plantearon la posibilidad de juntar dinero para poder cumplir el sueño de Thiago. "Se me ocurre algo. Estaba viendo que la entrada en un buen sector sale 8500 pesos. ¿Y si juntamos 100 pesos cada uno (seamos sinceros, no es nada) y le regalamos la entrada a esta mujer?. Sé que es difícil porque se presta para sospechas. Yo si están de acuerdo me hago cargo de juntarla, o no sé; veamos de llevar la plata al club de fans; estaríamos haciendo feliz a alguien que la esta pasando mal, y a un niño que quiere darle amor a su mama. Los leo y escucho", dijo una usuaria.