COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - En medio de una jornada de paros de estatales y movilizaciones en diferentes ciudades de Chubut, por la falta de pago de salarios y aguinaldos a trabajadores provinciales, se viralizó la foto de un menor con un cartel con un contundente mensaje para el gobernador: "Hoy no vinieron los Reyes. ¡Gracias, Arcioni!", dice el mensaje hacia el mandatario provincial.

Los trabajadores estatales de Chubut mantuvieron este lunes medidas de fuerza en reclamo al pago de la segunda cuota del sueldo anual complementario, además de salarios de diciembre y cláusulas gatillo, entre otros ítems.

En ese contexto, se llevaron a cabo manifestaciones a lo largo de la provincia e incluso trabajadores de la CTA seguirán este martes de paro por otras 24 horas.

En este contexto se difundió la imagen de un menor, quien sería de la localidad de Sarmiento, que sostiene entre sus manos un cartel escrito a mano con un mensaje directo al gobernador Mariano Arcioni.

“Hoy no vinieron los Reyes ¡Gracias Arcioni!”, expresa este 6 de enero (Día de Reyes), cuando seguramente sus padres no pudieron comprarle lo que deseaba por no haber cobrado aún su salario ni aguinaldo.