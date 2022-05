En las últimas horas, el jugador y delantero de Inglaterra, Andy Carrol, se vio envuelto en un escándalo luego que una mujer filtrara una foto en donde se la ve acostada en la cama junto a él, a pocos días de su casamiento con Billi Mucklow, su pareja hace más de 8 años.

Pese a la que mujer que se ve en la foto se encargara de viralizar la imagen, aseguró que “no ocurrió nada sexual”.

Todo comenzó la semana pasada, cuando Billi Mucklow viajó a Dubai junto a su grupo de amigas para disfrutar de una despedida de soltera que, debido a la irrupción de la pandemia, tuvo que postergarse mucho más de lo esperado. Allí, la mujer que saltó a la fama hace casi 10 años cuando formó parte del popular show televisivo Towie (The Only Way Is Essex), pasó varios días de fiesta y recibió la sorpresiva visita de su futuro marido, el futbolista Andy Carrol.

El goleador que brilló en Newcastle y que ahora defiende los colores del West-Ham United de la Premier League viajó hasta allí para disfrutar de las playas y la noche junto a la mujer que conoció hace una década y con la que tiene dos hijos. Pero el lunes, cuando ella regresó a su hogar, él comenzó las celebraciones de su propia despedida de soltero con sus amigos.

Este jueves, cuando nadie lo esperaba, se filtró una fotografía en la que se lo ve a Carrol durmiendo junto a otra mujer, Taylor Jane Wilkey, quien se desempeña como encargada de un bar en un hotel de Dubai. La imagen fue compartida por la propia mujer a través de Snapchat y enviada a sus amigos de Inglaterra, quienes rápidamente la hicieron circular por las redes sociales.

Wilkey, quien además publicó fotos en el baño de la habitación del futbolista utilizando la bata con su nombre, explicó en diálogo con The Sun que el ex goleador del Liverpool no le fue infiel a su prometida: “Fue una fiesta posterior. Todos regresamos a su hotel. Estábamos Andy, yo y mi amiga. No me acosté con él, no fue así, éramos tres en la habitación. Fue un día y una noche completos de bebida, habíamos estado en Cove Beach desde las 12, fue un día con mucho alcohol. Andy estaba echando humo, todos estábamos borrachos”.

“Regresamos a la suite del hotel de Andy y tocamos algo de música y él se metió en la cama y se desmayó. Estuve allí con mi amiga hasta la madrugada y tomé la foto como una broma. Mis compañeros en casa me estaban molestando por la verdad, así que tomé esa foto para reírme y se la envié. No pasó nada sexual. Fue solo un poco de broma”, insistió.

La mujer que nació en Inglaterra pero hace tiempo trabaja en Dubai contó que ella y sus amigas conocieron al jugador de 33 años en el club nocturno Cove Beach y que tras bailar un rato decidieron continuar la fiesta en el hotel resort Fairmont Palms. Allí estaban también dos ex compañeros del delantero, el defensor Paul Dummett y el arquero Mark Gillespie.

Esta noche de fiesta provocó que ahora el casamiento esté en duda, según confirmaron amigos cercanos a la pareja al sitio británico: “Todo esto es muy mal momento con la boda tan cerca”.