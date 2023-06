La aparición de "La Llorona" suele ser motivo de debate y de polémica. Su historia asegura que se trata de un alma en pena que ahogó a sus hijos y que luego, arrepentida y maldecida, sale a buscarlos de noche mientras llora.

En las últimas horas, un nuevo video se viralizó en Guatemala cuando el usuario de la red social TikTok, @omargarcia938, compartió un escalofriante video de un suceso que ocurrió de noche a pocos metros de su casa.

Si bien el hombre no dio muchas aclaraciones al respecto, las imágenes hablan por sí solas. Se puede observar una silueta vestida de blanco caminando pausadamente en medio de la oscuridad, mientras emite extraños ruidos.

En los comentarios, afirmaron: "Es La Llorona". "Yo la escuché y lo que hace es llorar, no gritar. Cada vez que me acuerdo, se me eriza la piel", comentó otro joven.

Allí, miles de personas más se animaron a compartir sus experiencias paranormales y todos coincidían en un detalle: "Se la escucha llorar, como si fuera un alma en pena".

Sin embargo, hubo quienes no creyeron en absoluto que se tratara de un hecho paranormal. "Si fuera real, el perro que estaba allí habría reaccionado de otra manera". "Si fuera real, ese perrito no habría estado tan tranquilo", fueron algunos de los comentarios. ¿Vos qué crees?