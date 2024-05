Hace algunas semanas, Stheven Acosta dejó de ser un venezolano viviendo en Buenos Aires para convertirse en un ciudadano argentino. Según relató en un video por redes sociales, tardó casi 7 años en obtener el nuevo DNI y durante todo ese tiempo vivió hermosos momentos que recopiló en una grabación que se hizo viral.

“El 25 de febrero de 2015 fue cuando pisé la Argentina por primera vez, cumpliendo el sueño que desde chico tenía de conocer el país, sede de las grandes producciones de Disney y Cris Morena, cuna de las estrellas más grandes del fútbol y dueños de uno de los acentos más particulares y hermosos que conoció hasta ahora”, comenzó su relato en la filmación de este joven nacido en Caracas.

Después de su visita como turista, volvió a Venezuela para terminar sus estudios de Contador Público en la Universidad Central (equivalente a la UBA de Argentina). Luego, continuó de paseo por varios países de Europa, Asia y Norteamérica. Sin embargo, su fascinación por Argentina seguía latente, detalló Infobae.

“Ni yo mismo podía entender por qué Argentina seguía estando tan presente en cada cosa que hacía. Tanto así que años más tarde, en 2017, después de tres días de viaje y ocho ciudades recorridas por tierra y aire, llegué a la que a partir de ese momento se convertiría en mi nuevo hogar. Y desde el primer minuto supe que había tomado la decisión correcta”, continuó su historia en el video viral.

Sheven durmió en un hostel, trabajó de mozo, compró una moto e hizo delivery. Tiempo después llegó a alquilar su primer departamento y consiguió el trabajo de oficina que tanto quería. “A partir de ahí solo me quedan palabras de agradecimiento para este país”, enfatizó con emoción.

En Argentina aprendió que “un bidón de agua significa se vende”, que “un viaje sin mate no es lo mismo” y que “vestirse elegante y al mismo tiempo sport no es tan complicado” al hacer alusión a que muchos visten jeans, saco de vestir y zapatillas para ir a trabajar.

“Hoy, seis años y medio después, no me queda duda de que un argentino nace donde quiere. Hoy puedo decir oficialmente que soy campeón del mundo, que vengo del país del vino, del tango, del fernet, de la mejor carne del mundo, pero sobre todo de un lugar lleno de gente buena”, aseguró Stheven.

En diálogo con Infobae, el joven venezolano contó que su fascinación por conocer nuestro país se le despertó de chico, cuando era fanático de las series argentinas Violeta y Patito Feo.

“Argentina es muy notable porque de toda Latinoamérica son como los que hablan distinto, con un acento atractivo y una cultura muy particular. Desde afuera se ve como un país muy europeo. Y cuando vine por primera vez superó ampliamente mis expectativas”, destacó Stheven, quien en esa oportunidad recorrió los principales atractivos de la ‘ciudad de la furia’.

Después de instalarse definitivamente en Argentina en 2017 y recorrer países como España, Turquía, Emiratos Árabes, Panamá y Estados Unidos -donde quedó varado durante 4 meses por la pandemia- Stheven sintió un sentido de pertenencia muy profundo con nuestras raíces. “A pesar de que se habla mucho de que Estados Unidos es el país número uno para vivir, me di cuenta de que Argentina era mi lugar en el mundo y que extrañaba mucho el calor de toda su gente”.

Fue en ese preciso momento que tomó la decisión de convertirse en un ciudadano argentino. El proceso para obtener la ciudadanía duró 1 año y 4 meses y en las historias de su cuenta de Instagram @sthevacosta contó el paso a paso del trámite.

“Arranqué en octubre de 2022, en diciembre del 2023 ya tenía sentencia pero me dieron fecha para la juramentación, en marzo porque en enero hay feria judicial y en febrero los tribunales tienen poca actividad”, recordó el venezolano al admitir que le resultó un proceso bastante sencillo porque contó con el asesoramiento de una abogada especializada en migraciones.

Si bien la profesional lo ayudó a “agilizar el proceso y mantener activo el expediente”, Stheven remarcó que otros extranjeros llegaron a tardar hasta 5 años. “Lo que más se escucha es que todo depende mucho de la secretaría que te toque porque hay algunas que son más organizadas que otras, están mucho más automatizadas y mueven los papeles más rápido”, precisó.

Más allá de la experiencia de cada extranjero, Stheven admitió que “el oficio que debe aprobar la División de Convenio de la Policía Federal es el que más demora”. A él le tardaron aproximadamente un año en contestar. El venezolano logró que le llegara su DNI argentino hace dos semanas y ahora está a la espera de su pasaporte. Sin embargo, eso no fue un impedimento para viajar al exterior por primera vez “como argentino”. La semana pasada visitó las Cataratas del Iguazú y cruzó a Paraguay, más precisamente a Ciudad Este, para hacer compras. “Hice migraciones por las máquinas automáticas que hay en frontera y solo me pidieron el DNI por ser de otro país del Mercosur”, explicó.

Tanto este viaje, como muchos otros que realizó por las distintas provincias están documentados en sus redes sociales (también usa Tik Tok y YouTube), donde tiene casi 830 mil seguidores en total. “Uno no puede amar a un país si no lo conoce. Después de conocer Argentina en profundidad se me hizo mucho más fácil quererla y ser ciudadano”, se enorgulleció Stephen.