Un hombre se volvió viral luego del sorprendente regalo que le hizo a una mujer en su primera cita, el cual causó el asombro de propios y extraños y terminó viralizándose en redes sociales.

La historia fue compartida por la hermana de la agasajada en la red social Twitter, e inmediatamente comenzó a recorrer el mundo por lo particular del presente: una horma de queso.

"Mi hermana pequeña tuvo una cita con un joven granjero esta noche. Él decidió regalarle ¿una rueda de queso de 12 kg...?", contó Elizabeth sobre la historia vivida por su pariente.

Si bien el regalo parecía poco tradicional en un primer momento, pocas horas después del tuit inicial la misma usuaria de Twitter citó una popular frase de un libro que desde hace algún tiempo está de moda, que sugiere que el queso es la mejor opción para llegar al corazón de una mujer.

La misma fue sustraída del libro "The Complete Book of Magic and Witchcraft”, de Kathryn Paulsen, y hace énfasis en que tal gestó significaría un “hechizo de amor”.

Como no podía ser de otra manera la ocurrencia del joven granjero recorrió todo internet al instante, cosechando un total de 300 mil likes, 5 mil comentarios y casi 50 mil retuits en pocos minutos.