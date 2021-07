Un ciudadano de la India demandó en las últimas horas a sus padres, alegando que lo tuvieron sin su consentimiento y "por su placer".

Raphael Samuel, de 27 años, compartió en un video de Youtube las razones por las que decidió iniciar la demanda contra sus progenitores, causando sorpresa en la nación asiática.

"Quiero que comprendan que no les deben nada a sus padres", comentó el hombre previo a considerar que sus padres deberían pagarle por el solo hecho de vivir.

En ese sentido, remarcó que "si nacemos sin nuestro consentimiento, deben mantenernos durante nuestra vida. Debemos ser pagados por nuestros padres por vivir".

"A los niños, me gustaría decir: No hagas nada por tus padres si no quieres. Si quieres, si realmente tienes ganas de hacerlo, hazlo", agregó.

Cabe destacar que su accionar está enmarcada en las actitudes propias de un movimiento de nuevo surgimiento en la India, conocido como "antinatalista", a partir del cual las personas se resisten a la presión social para tener hijos.