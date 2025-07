Un hincha de Boca sorprendió a todos con el nombre que le puso a su hija recién nacida: "no se olvida más"

Ni el nacimiento de su primera hija lo frenó. En la previa del partido entre Boca y Atlético Tucumán por los 16avos de final de la Copa Argentina, un hincha riojano se volvió viral por una decisión que mezcla pasión, locura y amor incondicional por los colores azul y oro.

En diálogo con TyC Sports, el hombre reveló que su beba recién nacida recibió un nombre tan peculiar como simbólico, dejando a la vista su amor y pasión por los colores del Xeneize.

La historia no solo provocó risas y comentarios picantes, sino que reabrió el debate sobre los límites del fanatismo futbolero. Mientras algunos lo ven como una muestra de amor genuino por el club, otros apuntan a una decisión polémica que involucra a una menor.

Más allá de las opiniones, la frase del protagonista lo resume todo: “Esto es Boca”. Una forma de vivir que, para muchos hinchas, no entiende de razones ni espera del calendario.

“Hace dos días fui papá y el nombre es Alma Azul Amarela”, lanzó con total convicción, parado en las inmediaciones del estadio de Santiago del Estero. El cronista, atónito, le repreguntó si hablaba en serio. Y él, sin dudarlo, reafirmó: “Sí, Alma Azul Amarela. Todo junto”.

Pero lo más insólito no fue solo el nombre. A 48 horas de convertirse en padre, el hombre decidió viajar cientos de kilómetros para alentar a Boca. “Esto es Boca. Ahora estoy acá, que la señora me espere. Esta locura no se olvida más”, aseguró, como si fuera lo más natural del mundo.

El video del momento no tardó en viralizarse y las redes sociales estallaron con reacciones diversas. Algunos usuarios celebraron la creatividad y el compromiso del hincha: “Nombre fuerte, con identidad. Bien ahí papá bostero”, comentó uno. Pero también hubo quienes criticaron la elección: “Pobre criatura, va a tener que explicar toda su vida por qué se llama así”.

Este miércoles por la noche, Boca Juniors enfrenta un partido clave que puede marcar su rumbo en la temporada: los dieciseisavos de final de la Copa Argentina frente a Atlético Tucumán, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, a partir de las 21:10.

Sin embargo, más allá de la importancia del encuentro, un tema viene generando revuelo dentro y fuera del campo: la exclusión del volante chileno Carlos Palacios de la convocatoria por parte de Miguel Ángel Russo.

La ausencia del mediocampista no pasó desapercibida, y la explicación detrás de esta decisión refleja una mezcla de problemas físicos, críticas y cuestionamientos que el jugador quiso aclarar de forma pública.

En un mensaje difundido a través de sus historias de Instagram, Carlos Palacios se mostró dolido y molesto por la manera en la que algunos medios y comunicadores manejaron la información sobre su situación. En este sentido, “El Facha” refutó de manera contundente las acusaciones que lo pintaban como irresponsable o negligente.

“¿Qué buscan con tantas mentiras? ¿Hacerme quedar mal, como un irresponsable?”, comenzó expresando el volante chileno, dejando claro que la verdad estaba siendo distorsionada. Palacios aseguró que nunca llegó en mal estado a los entrenamientos, ni se ausentó de ninguna práctica por decisión propia ni tuvo inconvenientes con sus compañeros o cuerpo técnico.

Además, expresó su frustración por el “hostigamiento” y la “difusión de mentiras” que, según él, no solo dañan su imagen sino que afectan también a sus seres queridos y a su entorno familiar. “Hay que tener cuidado con lo que se dice porque detrás de todo hay madres, hijos y familias”, advirtió.

"Estoy arrastrando molestias en la rodilla desde antes del Mundial, lo pueden comprobar fácilmente viendo las vendas que usé en esos partidos. Más allá de esto hice y hago todo por jugar en este gran club que es mi sueño. Soy consciente que estoy en uno de los clubes más grandes del mundo y la responsabilidad que eso lleva", desarrolla el chileno.

Palacios también mostró una fuerte autocrítica respecto a su rendimiento dentro del campo: “¿Que me gustaría estar jugando mucho mejor? Claro que sí. Soy el primero en querer recuperar el nivel y en ser el más autocrítico conmigo mismo para retomar el nivel que tuve los primeros meses”. A su vez, destacó que está trabajando arduamente para volver a mostrar la mejor versión que ilusionó al hincha xeneize al principio de su carrera en el club.