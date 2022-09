Un grupo de trabajadores se encontraban cansados de los maltratos recibidos por su jefe, y decidieron ponerse de acuerdo para llevar a cabo una renuncia masiva, abandonando todos juntos sus puestos de trabajo.

Ocurrió en una tienda de zapatos en Virginia, Estados Unidos. Los empleados comunicaron que sufrían maltratos por parte de su jefe, y decidieron efectuar una renuncia colectiva.

“Cuando todo el personal decide abandonar el departamento de calzado en cuestión de minutos. Para nuestro DM (gerente directo), todos te odiamos y no te olvides de arreglar los escaparates. Departamento de zapatos, has sido real, has sido divertido, pero seguro que no has sido realmente divertido”, escribía una de las trabajadoras en un vídeo compartido en TikTok.

Histórico: Argentina eliminó a Estados Unidos y está en la final de la AmeriCup

Las imágenes muestran a los empleados renunciando al mismo tiempo, recogiendo sus cosas y abandonando las instalaciones de la tienda. Asimismo, manifiestan que se sienten muy bien de haber dejado ese lugar.

En los comentarios del video han aparecido antiguos empleados de dicha empresa que mostraron su respaldo a los trabajadores y afirmaron que vivieron una situación similar. "Odiaba ese trabajo, me despidieron porque otro empleado robó y yo no me enteré”, escribió una usuaria.