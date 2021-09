Las máquinas de peluches son, históricamente, uno de los principales atractivos de las ferias y lugares de juegos alrededor del mundo.

Si bien resulta muy complicado salir victorioso al jugar con las mismas, un usuario de redes sociales reveló en las últimas horas un secreto para poder ganarlos de forma sencilla y así no malgastar el dinero con demasiados intentos.

A través de su cuenta de Twitter, Abyzeth reveló tener "una adicción inexplicable a liquidarme sueldos enteros en estas maquinitas", lo que le dio mucha experiencia en el área.

"Lo peor es que ya sé todas las técnicas posibles para sacar peluches y siempre que alguien me pregunta '¿En serio? No eran una estafa', me pongo en modo Gendo con los lentes y le digo: 'Vení, vení. Yo te explico", sumó.

Ante la consulta de sus seguidores, el joven explicó que "mientras más intentos haya tenido la máquina, la garra empieza a tener más fuerza".

"Por esto está bueno jugarlas en Sacoas o lugares con varias máquinas y circulación de gente, hay variedad y varios intentos ya hechos", dijo.

De manera inmediata su posteo se llenó de 'likes' y retuits, y aún más fueron los comentarios de gente agradeciéndole por la colaboración.