El ex participante de Gran Hermano, Giuliano “Nano” Vaschetto, sufrió una terrible lesión sexual mientras “hacía el delicioso” con su pareja, Jenifer Lauría, la misma que se encargó de brindar detalles de su actual estado de salud.

El joven debió ser intervenido quirúrgicamente por profesionales de la salud a raíz de lamentar una herida en la zona del frenillo, algo que según su novia ya la tenía hace tiempo hasta que se terminó agravando en los últimos días.

Lauría expresó que “ya se le había cortado la otra vez, estaba a un hilito... Cada vez que estábamos, (Nano) lloraba del dolor”, reveló la pareja en su paso por un streaming.

“Estamos con el lisiado yendo a la clínica. Se tiene que operar”, manifestaba en un video compartido en Instagram la novia del joven mientras se lo tomaba, en parte, con humor, al momento de arribar al centro de salud.

Por 300 pesos la invitaron a una cita en el comedor universitario, escrachó al joven y terminó humillada

Desde el centro médico, compartió una imagen en la que se puede ver a ambos juntos antes de la intervención quirúrgica, acompañada de un mensaje que dice “En todas”, ratificando su acompañamiento en un momento "delicado".

Tras su cirugía, Nano utilizó sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores, afirmando: "Despejo dudas, no me pasó nada grave. Vine a operarme porque tuve un accidente sexual así que me operé. Gracias por preocuparse, quédense tranquilos. Sé que no parece, pero estoy bien". Agradeció los mensajes de apoyo recibidos y explicó que necesitará un reposo de 20 días para recuperarse totalmente.