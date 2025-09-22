Un empleado de la Comisión Municipal de Colonia Alpina, en la provincia de Santiago del Estero, fue apartado preventivamente de sus funciones luego de que se conociera que utilizó la ambulancia oficial para fines personales, específicamente para ir a un hotel alojamiento a mantener relaciones sexuales.

Las imágenes del vehículo estacionado en la entrada del lugar circularon rápidamente por las redes sociales, generando un fuerte rechazo y malestar entre los vecinos de la región.

FUE A UN HOTEL ALOJAMIENTO CON UNA AMBULANCIA MUNICIPAL Y ACABÓ MAL

El episodio ocurrió en la localidad de Ceres, dentro de la provincia de Santa Fe, y si bien no se difundieron detalles precisos sobre cómo se descubrió el incidente, se confirmó que el conductor, empleado del municipio santiagueño, hizo un uso indebido del vehículo sanitario.

La circulación masiva de las fotografías provocó una rápida reacción en la comunidad que expresó su indignación por la falta de responsabilidad y ética en el manejo de recursos públicos.

Tras la gran repercusión que causó el caso, la Comisión Municipal de Colonia Alpina emitió un comunicado oficial en el que informó que se iniciaron las actuaciones pertinentes para determinar la situación del trabajador.

“Ante los hechos que son de público conocimiento, en los que se encontraría involucrado personal dependiente de la misma, se están llevando adelante las actuaciones pertinentes, conforme a lo establecido Estatuto del Personal Civil De La Administración Pública Provincial y demás normativas vigentes, aplicables al caso, y todas aquellas tendientes a resguardar los recursos estatales y garantizar la prestación eficiente y ética del servicio comprometido”, detallaron.

“El personal en cuestión, se encuentra preventivamente apartado de la función que desempeñaba, hasta tanto se cumpla con el procedimiento legal previsto para estos casos en el que se determinará la resolución definitiva”, detallaron en el texto.

En el texto, firmado por la Comisionada Municipal, Carina Genta, y el secretario de Gobierno, René Meshler, se aseguró que el procedimiento sigue el marco legal previsto y que la resolución final se comunicará oportunamente.

Además, desde la Municipalidad reforzaron su compromiso con la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos, al tiempo que garantizaron que los servicios sanitarios continuarán funcionando con normalidad, para “transmitir tranquilidad a la comunidad”.

De acuerdo a lo informado por los medios locales, el episodio generó repercusión en la ciudad y en las localidades vecinas, por lo que se aguarda que en los próximos días se informe sobre la situación del trabajador.

Con información de TN, editada y redactada por un periodista de ADNSUR