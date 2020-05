CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Debido a la cuarentena, un domador de Egipto tuvo la original idea de ofrecer shows con una leona desde su casa.

Domadores de leones ofrecen espectáculos desde su casa en El Cairo | AFP

El circo, que pasó por las manos de tres generaciones de la familia al-Helw, esta a orillas del río Nilo y permanece cerrado por la pandemia.

Ashraf al-Helw decidió llevarse a una leona a su departamento ubicado en el octavo piso de un edificio del centro de El Cairo. En el living de su casa instaló dos taburetes, dos mesas y una pasarela de madera en un espacio de 80 metros cuadrados.

Según detalla La Cien, la leona de cuatro años, llamada Joumana, entrena dos veces a la semana. El resto de los días la leona convive con otros 40 animales en un parque, ubicado en las afueras de la ciudad.

A fines de mayo el domador junto a su hermana ofrecerán shows a través de Facebook e Instagram, cuyo estreno coincidirá con “Aíd al Fitr”, la fiesta del fin del ayuno del mes de Ramadán.

En los shows la protagonista es la leona que salta del taburete a una mesa para agarrar un pedazo de carne colocado en el extremo de una pasarela de madera.

“La gente se aburre por la cuarentena y la idea es entretenerlos, alentarlos a quedarse en casa y a que no salgan", dijo el domador, mientras que su hermana Bushra afirma que no tiene miedo: “No me asusta para nada porque he vivido con ellos desde que yo era bebé. Conozco sus comportamientos y temperamentos”.