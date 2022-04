Un dentista se volvió viral en las últimas horas, luego de revelar las peligrosas consecuencas que podría traer masticar hielo.

Lo hizo a través de TikTok, donde bajo el usuario @the.teeth.doc se convirtió en tendencia al alertar sobre esta práctica bastante habitual en la gente.

“¡No mastiquen hielo, muchachos! Son ‘sustancias que anhelan y mastican que no tienen ningún valor nutricional, como hielo, arcilla, tierra y papel’", dijo en el texto que acompañó a su video.

Y agregó: "Masticarlo rompe los dientes y puede ser un síntoma de un problema mayor, como la anemia”.

Rápidamente su posteo acumuló más de 386 mil ‘Me gusta’ y más de 24 millones de reproducciones, y una incontable cantidad de comentarios de gente contando su experiencia al respecto.

“Así es como me rompí un diente cuando era más joven y ahora estoy esperando a que se me caiga porque se me cayó la otra mitad”, explicó uno de sus seguidores.