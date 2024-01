Un cura iba a oficiar un casamiento, sin embargo lanzó un inesperado antes de la celebración y generó indignación en redes sociales. El hecho sucedió en la Iglesia Nossa Senhora de Santana, ubicada en Boquim, Brasil.

Allí, el sacerdote llevó adelante una misa, para luego realizar la misa. Pero sorprendió con una llamativa reacción y terminó envuelto en polémicas, tras la viralización de un video con sus duras palabras.

"No voy a dar la comunión aquí en la nave central, porque esta alfombra te está haciendo resbalar, porque no es una alfombra, es una cosa muy mala, se resbala, ¿no? Esa es la condición que tenían los novios, por desgracia. Nos damos cuenta de que son muy sencillos y que los arreglos son muy sencillos, ¿no? Debe ser una pareja pobre", lanzó.

De esta forma, pidió una decoración "decente" con el objetivo de que no hayan accidentes. "A partir de hoy, tomo una decisión. Si no pueden hacer una decoración decente, no la hagan, pero aquí ya no, porque quiero evitar accidentes", agregó.

En tanto, el polémico video se viralizó en las redes sociales y tras las críticas, el cura pidió disculpas por sus dichos. "Pido públicamente a la familia de los novios y a las personas que difundieron este video, pido perdón si lastimé, no fui comprendido, entendido o si pronuncié palabras que lastimaron a alguien. Pido perdón públicamente al obispo y a toda la Diócesis", reveló.

Según informó TN, el hombre explicó que no tuvo intenciones de discriminar, de esta forma, reconoció que "la familia pagó un alto precio e hizo este arreglo". Ademas, recordó que su intención fue evitar que hayan accidentes y por lo tanto, cuidar la vida de las personas.

"Cuando dije que debían ser personas sencillas o pobres, no estaba discriminando a nadie, después de todo, mi vida como sacerdote es recibir y defender a los pobres", concluyó su descargo.