COAHUILA DE ZARAGOZA - En las últimas horas se volvió viral la imagen en redes sociales de un sacerdote que cuida a su perrito mientras da la misa en Torreón, México.

Se trata del padre Gerardo Zatarain García, quien ofrece misa en la Parroquia de Todos los Santos, que se encuentra al interior del Territorio Santos Modelo (TSM), desde octubre del 2020, detalló el portal web de la Diócesis de Torreón.

El cura permite que los feligreses también lleven a sus mascotas cada vez que llega la hora de su misa, detallan medios locales.

"El es el padre Zatarain de Torreón Coahuila, quien llevó a su perrita a la misa por que esta malita y no la podía dejar solita. Este es el amor que mi padre Dios nos encomendó a los seres humanos", dice la publicación de Facebook.

Sin embargo, el párroco luego aclaró: "Estoy sorprendido de la foto y nota que está circulando en las redes. Aclaro: mi perrita, la Paloma, no está enferma ni viejita. Está estresada (eso dije en misa) y se salió de la casa parroquial e inmediatamente me buscó. Ya que tenemos poco en esta parroquia y no se acostumbra a estar sola en este lugar nuevo. Aclarado el asunto", expresó.