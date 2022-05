Un joven de 28 años estuvo al borde de la muerte tras ser atacado por un cocodrilo, pero vivió para contarlo.

Se trata de Young, un cantinero que se encontraba haciendo snorkel, con un arpón en mano en la isla de Caye Caulker cuando todo sucedió.

"Sentí que una canoa chocaba contra mí, así que levanté la cabeza y miré a mi alrededor, pero no había nada, no había canoa ni bote", contó. Y agregó: "Volví a sumergirme e inmediatamente sentí que algo se aferraba a mi cabeza".

"No sabía lo que era. Me tomó unos segundos darme cuenta de ‘oh, mierda, es un cocodrilo’", detalló además previo a agregar que "estaba tratando de enrollarme. La corriente era tan fuerte que luché contra ella para evitar que me hiciera rodar. Me salvó tener las aletas puestas, porque me permitían nadar mucho más rápido".

En ese sentido, Young reveló que no pensó que fuera a morir porque "estaba tratando de sobrevivir y estaba confundido y pensando ‘Oh, mierda, ¿esto realmente está sucediendo?’ y tratando de sacármelo de encima. No estaba pensando en morir".

"Cuando llegué a la orilla estaba en mi cabeza y lo saqué. No puedo describir cuánto me tomó abrir su boca. Pude levemente para sacar mi cabeza, pero me apretó la mano y pensé ‘mierda, esto duele’ y si no sacaba mi mano, iba a estar jodido y perder los dedos. Le abrí la boca, saqué mis dedos y cayó al suelo. Luego trató de agarrarse al costado de mi cuerpo. Afortunadamente, tenía puesto un traje de neoprene, pero me lo arrancó por completo y no mi piel", concluyó.

Tras liberarse, cabe destacar, consiguió tomar un taxi hacia un centro médico cercano pero perdió el conocimiento. Ayudado por el chofer fue trasladado a urgencias, donde los profesionales lograron reanimarlo."Todavía no he vuelto al agua, así que no sé cómo me sentiría", dijo a casi un mes del ataque.