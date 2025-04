El domingo pasado en el estadio Monumental, River y Talleres de Córdoba empataron 1 a 1 por la 13° fecha del Torneo Apertura en lo que fue un nuevo cachetazo al conjunto que dirige Marcelo Gallardo, como también hacia su gente.

Finalizado el encuentro y con los cronistas de exteriores reproduciendo la voz de los hinchas, apareció un fanático oriundo de la ciudad de Rawson para referirse tanto a su primera visita a la cancha más grande de Latinoamérica, como también “al aliento de los porteños”, en un momento crudo del “Millonario”.

“… De Rawson, exactamente, capital del Chubut. Es la primera vez que venimos y la verdad que… Venimos siguiendo a River hace mucho. Queríamos ver en vivo el tema de la tribuna”, comenzó diciendo el hombre, previo a su duro descargo.

Tras 65 años de historia, una fábrica argentina cerró sus puertas y dejó a 100 trabajadores sin empleo

Y con los tapones de punta contra los hinchas, exclamó: “Lamentable los porteños, perdón que lo diga. No cantan. ¡No canta nadie! Es una vergüenza, no cantan, y ese es otro factor que no apoya al equipo”, lanzó.

El chubutense se mostró indignado con su bandera que mostraba justamente los nombres de la provincia y de la ciudad con los colores y el escudo del conjunto de Núñez.

En la actualidad, los conducidos por Gallardo no lograron mantener un buen nivel en lo que significa el campeonato local y en las dos fechas de Copa Libertadores que disputó ante Universitario de Perú y el Barcelona de Ecuador, obteniendo un triunfo por la mínima diferencia y una igualdad en cero, respectivamente.

Entró a la oficina de un gremio, amenazó a un dirigente y lo atacó a balazos: "Traten bien a la gente"

El próximo duelo de River será este sábado por la 14° fecha del Torneo Apertura donde visitará a Gimnasia y Esgrima de La Plata, elenco que viene de empatar 1 a 1 con Estudiantes en el clásico y que en la tabla de posiciones no atraviesa un buen momento.