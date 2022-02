Un chofer de colectivo decidió parar frente a un puesto de comida en medio de la ruta y bajarse a almorzar mientras los pasajeros lo esperaban arriba del micro. Un usuario de TikTok publicó el video, se quejó porque el conductor demoró el viaje cerca de media hora y los demás usuarios lo criticaron: “Es por su salud”

Quien grabó la secuencia fue un pasajero que iba a bordo de una unidad de Futura. Con la viralización de la publicación, se armó un debate en torno a esto ya que gran parte de los pasajeros se indignaron por lo sucedido.

“Este chofer de Futura bajó a comer y nos atrasamos 25 minutos”, cuestionó el usuario @kyre07_ de TikTok. “Vamos, el viaje puede esperar, el hambre no. Jamás me había pasado algo así. Nunca viaje con Futura y no lo volveré a hacer”.

El video comenzó a viralizarse de manera inmediata en TikTok y generó debate. Algunos comentarios incitaban al pasajero a plasmar su queja, otros relataron que les había sucedido lo mismo con la empresa, pero, en otros comentarios, se pudo ver un apoyo al chofer a quienes defendieron debido a que solo bajó a comer.

“Qué bueno que se bajó a comer y decidió preservar su integridad”, celebró un colega del protagonista del clip. En tanto, otro usuario, que también es chofer, relató que él come durante los viajes que realiza sin bajarse del auto, y lanzó un dardo contra el creador del popular contenido. “Quisiera que te sentaras aquí y tuvieras los h... suficientes para saber la responsabilidad que llevamos. A veces, no hay chances de comer”, manifestó.