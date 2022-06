El cordobés Maximiliano Caliva es un joven empresario que se dedica a la música bajo el nombre artístico de "El Cheto". En las últimas horas su nombre trascendió en las redes sociales porque se comprometió públicamente a construir la casa que el cantante de cumbia, "El Noba", planeaba realizar.

Lautaro Coronel murió en un accidente de moto en Florencio Varela, tras pasar 10 días internado.

El Cheto realizó un video en su perfil de Instagram y explicó: "Me quedé muy conmocionado con todo el suceso porque esta suerte de vida rápida de los artistas es algo que golpea cada dos por tres”. “Cuando vi la imagen de su hija, se me vino a la cabeza el nene de Rodrigo (Ramiro)”. También agregó: “A mí me pasó que a los 18 años perdí a mi viejo y es algo que nunca logré superar, entonces si yo con esa edad no lo pude superar, ¿Qué va a ser de esta criatura sin su papá?”.

Muerte de "El Noba": la pericia cotejó que fue el cantante el que embistió el auto

Además, compartió: “Un día antes de su accidente, compró un terreno en Florencio Varela, porque su sueño era hacerle una casa a su hija... Así que tomé la decisión de ponerme en contacto con la familia y concretar el proyecto”.

Al ser consultado acerca de si el proyecto será realizado con otros artistas, el cantante cordobés aseguró que solo es una decisión suya. “Es una iniciativa de corazón. Es algo que hace Maxi, no El Cheto”, dijo.