MEXICO (ADNSUR) - Si ben las señales de tránsito y los distintos elementos de seguridad que se colocan en las calles buscan, por lo general, prevenir accidentes, un bolardo se convirtió en tendencia este martes luego de que se demostrara que genera el efecto contrario al buscado.

Las imágenes fueron compartidas originalmente por el noticiero "Telediario" del Canal 6 de Mexico, y muestran a una decena de personas cayendo sobre el asfalto tras tropezar con un separador de carriles ubicado en una calle del centro de Puebla.

En estas grabaciones se ve a diferentes peatones siendo víctima del mismo bolardo, el cual al ser un delimitador colocado sobre el suelo es difícil de ver si no se está atento.

"Donde tiene que pasar el transeúnte está libre, por el paso de cebra. A mí no me digas...", se escucha decir al periodista de la TV mexicana en referencia a la colocación del objeto.

"No es que digas 'Por donde tienen que pasar las personas está obstruido'. No, no, para eso están los pasos de cebra dibujados en el pavimento", cerró.