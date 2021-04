BRASIL (ADNSUR) - Un bebé por nacer se convirtió en tendencia en Brasil, luego de que una ecografía revelara que hizo la V de la Victoria en la panza de su madre.

La imagen fue compartida en redes sociales y viralizada gracias al portal G1, donde su padre, Felipe Moreira dos Santos, cuenta que tomó el gesto como "una señal" en su lucha contra el cáncer.

"Fue una señal, así que puedo estar seguro de que ganaré la batalla", dijo.

En ese sentido, dos Santos reveló que la doctora, al igual que él y la madre del chico, quedó incrédula al ver la ecografía. "Hasta la doctora nos dijo: 'Miren, está haciendo la señal de la victoria con la mano'. Ella tampoco lo podía creer".

"El hijo que le pedí a Dios fue para superar todo lo que estoy pasando. Si no hubiera ido no lo habría visto, porque mi esposa no iba a poder grabar las imágenes", concluyó en relación a David, como se llamará el chico que se hizo famoso desde el vientre de su madre por hacer la V de la victoria.