Tuvo una cita a ciegas y la dejaron plantada con una excusa que se hizo viral

Una vez más las redes sociales se volvieron escenario de curiosas e insólitas historias compartidas por sus usuarios, como fue el caso de una chica que organizó una cita a ciegas y la dejaron plantada con una excusa que se volvió viral.

A través de Twitter, la usuaria @feittanfrcs compartió una captura de pantalla de un video de TikTok, donde se ve una conversación de Whatsapp entre dos personas. "Ayuda, re basura", bromeó la joven en su publicación.

Cuando uno se detenía a leer la conversación, se podía observar que dos personas habían acordado reunirse en una heladería, y fue la mujer quien envió un mensaje de "llegando" para avisar su arribo próximo.

Sin embargo, después de unos minutos la respuesta no fue la que esperaba. "Eu, perdón. No lo tomes a mal", comenzaba el mensaje del chico que ya anticipaba un mal desenlace.

Y sumaba: "Pero te vi en la heladería recién y no me gustaste. Así que me fui, mil disculpas y suerte".

Ante esto, la chica solo atinó a responder con un "Ah, está bien. No importa. Adiós", ante lo cual después decidió subir un video a TikTok mostrando lo sucedido y recomendando: "No salgan con personas de internet".