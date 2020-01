CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Un grupo de turistas guardó las brasas que usarían en el asado en el baúl del auto y casi provoca una tragedia en Córdoba. El producto comenzó a encenderse, y el auto casi explota.

El insólito hecho tuvo lugar en un estacionamiento del balneario “7 Cascadas”, ubicado en la localidad cordobesa de La Falda.

Afortunadamente, los bomberos llegaron al lugar del incidente minutos antes de ocurriera una tragedia mayor, según informó Radio Mitre.

Un hombre llamó para pedir ayuda porque su auto se estaba incendiando. La hipótesis que manejan los bomberos hasta el momento, es que “empezó a prender fuego el carbón adentro del baúl para ir ganando tiempo”.

Otra sospecha que manejan los bomberos es que quizás guardó las brasas aún encendidas después de haber hecho el asado.

Como sea, en el vehículo se empezaron a quemar el tapizado, la rueda de auxilio y los plásticos de la parte trasera del Volkswagen Gol Trend en el que viajaban los jóvenes turistas.

“Por suerte no abrieron el baúl y todo quedó contenido adentro. Eso ayudó a que no se prenda aún más y lo puedan extinguir”, dijo el jefe del cuartel de bomberos de La Falda, Gabriel Molina, a ElDoce.tv.



El vehículo se quemó en un 30 por ciento. “Por suerte no explotó. La bolsa de carbón estaba ardiendo”, relató Molina.