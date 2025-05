Luego de haber finalizado su relación de casi 10 meses, Fernanda Iglesias rompió el silencio y reveló quién es el hombre que le gustaría conocer de bien cerca.

La periodista estuvo presente en el programa Puro Show este viernes y fue consultada por su actual situación sentimental, considerando su reciente ruptura y de si hay alguien con el que quisiera salir.

Sin entrar en detalles, dijo: “me gusta salir con gente de los medios. Me separé por diferencias políticas. No podía gorilear", admitió. Y agregó: “los hombres son cazadores. No quiero que sean más grandes que yo, hasta 52. No saldría con un casado. Quiero un hombre que tenga entre 48 y 52”, planteó.

En ese sentido, definió cuáles son algunos de sus gustos: “no me gustan los pelados, que tenga hijos. Yo ya hijos no voy a tener, que viva en CABA, que tenga auto, que tenga sentido del humor, que tenga plata”, señaló Iglesias.

Continuando con el divertido momento, la periodista mencionó que está “en dos aplicaciones y ya encontré a gente conocida. Encontré un político y le di like”, lanzó. Y agregó: "en la descripción puse ‘mi ciudad favorita Londres. Me gusta la Ciudad, el gin tonic y salir a comer. No me gustan las fotos en cuero ni las que están fuera de foco. Me dan muchos like”.

Y con suspenso, dejando todo para el final, exclamó quién es la persona perteneciente al mundo de la política: “es del PRO. Fue diputado. Tiene una profesión, es economista. Públicamente le digo ‘no me rechaces’. Le escribí a su jefa de prensa porque por ahí no me veía, pero no me contestó nunca más. Me parece muy gracioso, me parece brillante, me parece muy inteligente. Pero bueno, fui rechazada por Martín Tetaz”, declaró.

“Consíganme a Martín Tetaz”, reclamó Iglesias, mientras Matías Vázquez le enviaba un audio en vivo al legislador con tal de “formar una pareja”.