Tras su accidente sexual, ‘Nano’ Vaschetto confirmó su nuevo y arriesgado desafío: “Van a ver...”

El ex participante de Gran Hermano, Giuliano “Nano” Vaschetto, reapareció en la escena pública con anuncios sobre proyectos personales y laborales.

Desde su salida del reality, el joven decidió explorar distintos caminos que combinan el mundo empresarial con iniciativas vinculadas al entretenimiento digital.

En los últimos meses, el ex jugador del ciclo televisivo se volcó a actividades privadas, entre ellas la importación de vehículos para alquiler en aplicaciones de transporte. Según explicó, ese movimiento le permitió sostenerse fuera de la exposición mediática y diagramar nuevos planes a largo plazo.

Vaschetto reconoció que su salida temprana del programa condicionó la llegada al público masivo. “Me fui antes que mis compañeros, en febrero, y sabía que afuera iba a ser pura meritocracia. Hay un derecho de piso que se paga por mucho tiempo y hay que decidir cómo monetizarlo”, señaló en diálogo con sus seguidores.

Sobre la experiencia dentro de la casa, afirmó que comprendió el modo en que la televisión construye personajes. “Me dijeron que había otro perfil similar al mío y entendí cuál era el rol que me tocaba. El reality edita lo que necesita para que la gente odie o quiera a alguien. Yo me considero distinto, pero entendí cómo funcionaba”, comentó.

También se refirió al efecto de la edición televisiva, que lo marcó como alguien de carácter fuerte. “Fui boxeador y me quedó la cara de esa manera, pero en realidad soy otra cosa. El formato está hecho para que no estés en tus cabales”, agregó.

Recién entonces reveló una de las decisiones más recientes de su vida personal: la apertura de un perfil en una plataforma de contenido para adultos. “Abrí un OnlyFans y anoche me lo aprobaron. El feed no es tan explícito, pero el material más íntimo queda reservado para quienes abonen”, explicó el ex Gran Hermano.

La definición llegó tras una operación que atravesó meses atrás. Vaschetto había sufrido un accidente sexual que lo obligó a someterse a una cirugía. “Van a poder ver el resultado”, adelantó, en referencia a que parte de ese proceso podrá observarse en el contenido que ya comenzó a publicar.

El anuncio se suma a otro aspecto de su presente: el inicio de una nueva relación afectiva. Si bien evitó dar nombres, confirmó que está en pareja. “No tiene relación con ninguna de mis ex parejas”, aclaró, en alusión a los comentarios que circularon en redes sociales luego de su salida del reality.

Más allá de lo sentimental, el exjugador de Gran Hermano indicó que busca construir un camino que no dependa solo de la televisión. “Tuve ofertas para quedarme en el medio, como en streaming, pero ahí no hay plata o hay muy poca. Elegí otras alternativas”, dijo.