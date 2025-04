Tras el anuncio de su enfermedad, El Villano rompió el silencio al hablar de su dura infancia: "A los 5 años..."

Jonathan Müller, también conocido como El Villano, confesó haberse contagiado de VIH, sorprendiendo a todo el mundo de la música y causando conmoción. Este martes, el artista continuó con el fuerte testimonio de su vida.

El cantante brindó una entrevista con el programa Diario de Mariana y recordó también el duro pasado que le tocó atravesar desde muy chiquito en su familia con un tío.

“Es el típico tío loco que te muestra porno cuando sos chiquito, a los 5-6 años. Las películas estaban ahí. Las de ‘querían cog… a los niños’ y estaban las películas de tapa roja que eran porno… Y bueno, vamos a verla también", expresó con mucha seriedad.

En ese sentido, el cantante continuó con desgarradores recuerdos: “yo me acuerdo desde muy chiquitito de tener sexo con mi compañerita de escuela, con mi prima... Después me fui a Córdoba, era como ‘Patito Feo’, no tenía ni una noviecita para darle un ‘piquito’".

Y con una tajante respuesta a su tío, lanzó: "ese tipo corrompió o modificó tu madurez sexual”.

Cómo fue el anuncio del cantante

Müller realizó una revelación pública y profundamente personal que conmocionó a sus seguidores, familiares y amigos: anunció que vive con VIH.

En un sentido video, el artista contó cómo descubrió su diagnóstico y habló sin filtros sobre su pasado de excesos, su proceso de sanación espiritual y el mensaje de esperanza que quiere transmitir a sus seguidores.

El Villano relató que, a pesar de sentirse en su mejor momento, acudió al médico por un dolor de panza y síntomas leves como cansancio y pérdida de peso. En los análisis de rutina, recibió la noticia de que era VIH positivo.

“La verdad que me sentía muy bien y fui al médico por un dolor de panza y porque me veía un poco más flaco, me sentía un poco cansado. Me mandaron a hacer muchos análisis, entre ellos lo del HIV, y todo me salió bien, pero HIV positivo”, explicó.