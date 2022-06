Un hombre que había trabajado 27 años sin faltar un solo día recibió un insultante regalo el día de su jubilación, el cual despertó la indignación del mundo luego de que se difundieran las imágenes del hecho.

Se trata de Kevin Ford, ahora exempleado de la cadena Burger King, quien fue "recompensado" con una pequeña bolsa de bolsa a modo de reconocimiento por su labor en la sucursal ubicada en el aeropuerto de Las Vegas.

"La recompensa que mi trabajo me dio por 27 años, nunca perdí un día de trabajo… Gracias”, reza el video compartido en Twitter que se volvió viral, y que muestra a Ford recibiendo los obsequios.

“La empresa me envió un montón de cosas que tenían por ahí. Estoy feliz por cualquier cosa, estoy agradecido por cualquier cosa que recibo, no soy ese tipo de persona, créanme”, explicó el hombre justificando por qué no habló mal de la compañía.

“He pasado por mucho. Es una gran empresa, estuve ahí 27 años. Pero como la mayoría de las grandes corporaciones, han perdido el contacto con sus trabajadores, y por el Covid comenzaron recortando programas”, agregó.

Sin embargo, admitió que al recibir un boleto dentro de la bolsa se ilusionó pensando que podía tratarse de un cheque. Sin embargo, solo se trataba de una entrada de cine.

“Solíamos recibir cheques durante 20 años, y eso es lo que realmente pensé que era el boleto de cine. Ni siquiera eran dos entradas para el cine, era una. Así que dije ‘esto es demasiado’, no lo puedo creer, parecía que eran cosas que tenían por ahí que juntaron”, manifestó.

Tras ver la indignación generada en redes su hija abrió una cuenta a la que la gente que quería apoyarlo podía enviar dinero, y recaudó más de 142 mil dólares.