Una pareja estadounidense se volvió viral en las últimas horas, luego de que se conociera que rechazan la vida moderna y viven como en los años 30'.

Se trata de Lisa y Fletcher Neil, de 58 y 55 años, quienes desde el momento en el que se casaron rechazaron la comodidad del Siglo XXI y decidieron emular la vida de la tercera década del 1900.

“Desde niña me interesó el pasado. No me gustaba ir de compras. Prefería quedarme leyendo un gran libro de historia", afirmó Lisa en diálogo con The Mirror.

Y sumó, al justificar por qué su casa está llena de piezas decorativas de inicios del siglo XX: “Quería que mi casa estuviera llena de glamour”.

Si bien su marido no estaba del todo convencido de la impronta de la casa finalmente cedió, e incluso adoptaron este estilo con la ropa.

"Siempre quise vestirme de esta manera, pero no sabía donde encontrar las prendas adecuadas. Hasta que me pasaron el dato sobre un negocio que estaba especializado en vestimenta original de época”, explicó ella.

Según reveló Lisa, cuando la gente conoce sus costumbres suele ser muy elogiosa, aunque algunos las critican. "Pero yo solo pienso 'qué hermoso que es todo'”, concluye.