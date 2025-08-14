En un mundo donde las formas tradicionales de formar una familia se reinventan constantemente, Sofía, una mujer de 38 años con un firme deseo de ser madre, decidió llevar su búsqueda a otro nivel.

Lo que comenzó como una inquietud íntima terminó convirtiéndose en una experiencia digna de una serie de televisión, protagonizada por un singular casting virtual montado nada menos que a través de WhatsApp.

UNA PROPUESTA INESPERADA QUE DESCONCERTÓ A MÁS DE UNO

La decisión no fue casual, ya que estos individuos cumplían con tres requisitos específicos: tener entre 35 y 40 años, contar con estudios universitarios y mantener una situación económica estable.

La sorpresa de los invitados fue inmediata. Sin entender del todo el motivo de la convocatoria, comenzaron a llegar mensajes llenos de signos de pregunta, sospechas de algún tipo de broma y conversaciones privadas tratando de averiguar qué estaba ocurriendo. La respuesta de Sofía fue clara y directa: quería formar una familia con urgencia y el tiempo era su enemigo.

En sólo tres meses, ya había tenido citas con 29 hombres, pero consideraba que aquella era la etapa definitiva, el casting serio con “finalistas” seleccionados.

Desde un principio, Sofía dejó en claro que quien no quisiera participar podía abandonar el grupo, y dos decidieron retirarse inmediatamente. Otro más preguntó si todo era una broma, a lo que ella contestó con firmeza: “No, esto es en serio. No tengo tiempo para perder”.

Con seis candidatos aún en carrera, Sofía tomó la decisión de sumar a su amiga Nati para aportar “imparcialidad” en un proceso que, anticipó, podía salirse de control. La realidad fue que se trató de un camino repleto de filtros rigurosos, donde cada detalle valía la pena para ella.

LAS PRUEBAS DEL CASTING: DEL DINERO A LA FERTILIDAD

El primer filtro fue económico: Sofía preguntó a cada uno por su nivel de ingresos. Las respuestas variaron desde más de cuatro millones de pesos hasta menos de dos millones. Uno de los hombres prefirió no contestar y se retiró por su cuenta, mientras que aquellos con ingresos más bajos quedaron fuera automáticamente.

Luego, avanzaron a una cuestión fundamental: la salud reproductiva . Sofía consultó si estaban dispuestos a realizarse estudios de fertilidad. La mayoría mostró buena predisposición; uno incluso ya había pasado la evaluación con buenos resultados. Sin embargo, uno de los candidatos se negó de manera rotunda a someterse al examen y fue eliminado sin debate.

Finalmente, llegó la pregunta clave, el último filtro que definió al candidato ideal: “¿En qué plazo te gustaría comenzar?” . La respuesta deseada era clara para Sofía. Ante el frío y sarcástico “en mil años luz” de uno de los participantes, hubo una nueva eliminación fulminante. Sólo uno se comprometió a iniciar en tres meses, como ella buscaba.

Con un único aspirante que había superado todas las pruebas, Sofía lo invitó a una reunión para coordinar el proceso de formar una familia. Pero entonces vino la confesión: él admitió que, en realidad, sólo había respondido lo que ella quería escuchar para ver hasta dónde llegaba aquella situación surrealista. “Fue un delirio hermoso, hasta me hice pochoclos. Mejor que una serie de Netflix”, comentó antes de despedirse, marcando el fin de un casting inolvidable.

Más allá del desenlace, el relato de Sofía muestra cómo la tecnología y las redes sociales pueden convertirse en un campo inesperado para la búsqueda del amor y la parentalidad, con sus propias reglas y desafíos. Para ella, la aventura terminó siendo, aunque no como esperaba, una experiencia que derrochó sinceridad y autenticidad, y que sin lugar a dudas quedará en la memoria como un capítulo singular de su vida.