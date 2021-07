Una mujer de 21 años se volvió viral en redes sociales luego de contar que se ligó las trompas de falopio para no tener hijos y "no aguantar berrinches".

Spanic Pavas, como se autodenomina la chica en TikTok, publicó un video junto a una canción que dice 'No se qué hice pa' sentirme así de bien', acompañado por un texto que dice 'cuando recuerdo que me operé para no tener hijos".

En las imágenes se la puede ver también cantando la canción con felicidad, mostrando una gran seguridad en la decisión tomada.

“Me ligué las trompas a los 21 años porque sufrí mucho hormonalmente por los anticonceptivos y no quiero tener hijos”, contó en los comentarios.

Y agregó: “Yo no puedo traer hijos al mundo para que me de plata, que me mantenga, que me cuide. Absolutamente no”.

En ese sentido, varios fueron los usuarios que comentaron asegurándole que se iba a arrepentir de tomar esta decisión siendo tan joven, pero ella se muestra confiada y firme con su decisión.