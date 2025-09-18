Thiago Medina sufrió una inesperada complicación y no podrá ser operado: “Horas difíciles...”

Thiago Medina permanece internado en la unidad de terapia intensiva desde el pasado fin de semana, tras el accidente que sufrió en moto. Su pronóstico se mantiene reservado y el equipo médico monitorea de forma permanente cada parámetro vital antes de autorizar cualquier procedimiento.

Los especialistas informan que, aunque el estado general se mantiene estable dentro de la gravedad del cuadro, el joven sigue con asistencia respiratoria mecánica y recibe inotrópicos en dosis estables. No se registraron empeoramientos, pero cada movimiento debe ser cuidadosamente evaluado.

El documento oficial aclara que, cuando su evolución lo permita, la intervención se realizará en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en colaboración con especialistas del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría. Esta coordinación busca minimizar riesgos y evitar el traslado del paciente, que podría agravar su estado.

El último parte médico detalló que la fiebre persistente del influencer impide avanzar con la cirugía torácica necesaria para reparar las lesiones internas.

“No hay posibilidad de traslado porque el cuerpo no lo resistiría, eso no tienen que decirlo, y hay también un poco de fiebre”, comentó Adrián Pallares en Intrusos, describiendo la complejidad del cuadro y la preocupación de familiares y allegados.

Hasta el momento, Thiago continúa bajo control estricto de los servicios de cirugía torácica y terapia intensiva, con seguimiento constante de su respiración y parámetros hemodinámicos. Los médicos sostienen que cada mejora mínima es clave para poder avanzar con la intervención quirúrgica.

Familiares y allegados permanecen junto a él, atentos a cada evolución. La situación genera expectación entre sus seguidores, quienes se mantienen pendientes de las novedades y esperan que pueda someterse a la cirugía en las próximas horas.

El monitoreo incluye controles de fiebre, presión, oxigenación y estado de los órganos vitales. Cualquier cambio brusco podría postergar nuevamente la cirugía, por lo que la estabilidad clínica es un requisito indispensable.

La coordinación entre hospitales bonaerenses y los equipos médicos especializados permitirá, cuando se den las condiciones, realizar la operación en el mismo centro de internación, evitando riesgos adicionales. Mientras tanto, el seguimiento continúa, priorizando la seguridad del paciente ante cualquier complicación.