Thiago Medina sufrió un gravísimo accidente y Daniela Celis pidió cadena de oración por su salud

El ex Gran Hermano Thiago Medina volvió a ser noticia en las últimas horas, aunque esta vez por un hecho que conmocionó al mundo del espectáculo y generó profunda preocupación entre sus seres queridos. El joven, recordado por su paso por la casa más famosa del país, protagonizó un accidente que lo mantiene bajo atención médica.

La noticia se expandió rápidamente en redes sociales, donde ex compañeros, familiares y seguidores comenzaron a manifestar mensajes de aliento. La angustia se trasladó a los programas de televisión, que replicaron con inmediatez los detalles que iban surgiendo sobre su delicado presente.

Incluso, voces cercanas al ex participante comenzaron a pedir acompañamiento espiritual y una cadena de oración, conmoviendo a los fanáticos que lo siguen desde su irrupción mediática en 2022. Fue entonces cuando se confirmó la gravedad de lo ocurrido.

Thiago Medina sufrió un fuerte accidente de tránsito y debió ser internado de urgencia en el hospital Mariano y Luciano de La Vega, en Moreno. Según trascendió, su estado de salud es delicado y el pronóstico se mantiene reservado. El impacto de la noticia se multiplicó no solo en la prensa de espectáculos, sino también entre sus seguidores, que siguen minuto a minuto la evolución de su estado.

El dato fue confirmado en LAM (América TV) por el conductor Ángel de Brito, quien expresó su preocupación al recibir un mensaje directo de Daniela Celis, ex pareja de Medina. “Tuvo un accidente automovilístico terrible, está con pronóstico reservado”, aseguró al aire.

El panelista Pepe Ochoa aportó más precisiones sobre el episodio: “Fue alrededor de las 20 horas. Él venía en su moto y tuvo un accidente con un auto. Traté de chequearlo con Dani y, literalmente, sus palabras fueron: ‘Recen mucho, hagamos cadena de oración’”.

La frase resonó con fuerza en el estudio y fue acompañada por un audio de Celis, conocida como “Pestañela”, quien no ocultó la angustia que atraviesa y remarcó la necesidad de unirse en oración. A pesar de que la relación entre ambos no terminó de la mejor manera, Daniela no dudó en mostrarse presente en este difícil momento. Tristeza y dolor: murió el dueño de una reconocida marca argentina de bizcochitos dulces y salados

También se sumó el pedido público de Camila Deniz, hermana del ex Gran Hermano, quien utilizó sus redes sociales para difundir el llamado a rezar por la salud de Thiago. Con mensajes cargados de emoción, compartió fotos familiares y palabras de aliento que rápidamente fueron replicadas por cientos de usuarios.

Mientras tanto, el hospital donde permanece internado Medina no emitió un parte oficial. El hermetismo en torno a su estado mantiene la incertidumbre, aunque allegados sostienen que las próximas horas serán claves para su recuperación.