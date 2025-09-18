Thiago Medina recibió una gran noticia tras su delicada situación en terapia intensiva: "Es un alivio..."

Desde que trascendió su internación en terapia intensiva, el círculo íntimo de Thiago Medina busca llevar tranquilidad, aunque reconoce que atraviesan días de gran preocupación.

La noticia impactó a los seguidores del reality y multiplicó los mensajes de apoyo en redes sociales, donde miles de usuarios aguardan novedades oficiales.

La familia se mantiene en contacto permanente con los profesionales de la salud y, en paralelo, intenta dar detalles con cautela. “Estamos agradecidos con la atención del Hospital de Moreno y Luciano de la Vega por el personal que lo asiste”, señaló su hermana Camilota en diálogo con el programa A la Barbarossa, de Telefé.

En ese espacio televisivo, también relató cómo fue el primer momento tras el episodio que lo llevó a ser asistido. Contó que el hombre que lo auxilió dudaba en intervenir por temor a generar un conflicto con los familiares. Finalmente lo hizo y, según expresó, esa decisión resultó clave para que Thiago recibiera ayuda inmediata.

Thiago Medina sufrió un gravísimo accidente y Daniela Celis pidió cadena de oración por su salud

Este jueves por la mañana, su hermana Camilota habló públicamente y compartió la situación que atraviesan. “Hay novedades de que está internado Thiago, siempre tuvo fiebre…”, comenzó diciendo.

La familia pudo visitarlo brevemente en la sala donde permanece bajo observación. “Pudimos estar ayer un rato con él y compartimos. Nos contó cómo fue la historia y dijo que el hombre que lo asistió tenía miedo de cómo íbamos a reaccionar, que no quería hacer ningún quilombo”, relató.

En ese mismo diálogo, Camilota reveló la novedad que los médicos transmitieron tras los últimos estudios: “Amaneció sin fiebre hoy. Es una nueva novedad y ahora a esperar”. El dato, aunque no implica una recuperación definitiva, es interpretado como un alivio por los allegados, que ven en la ausencia de fiebre una señal positiva.

Viralizaron el video de Thiago Medina con la moto que lo llevó al terrible accidente que lo dejó en estado crítico

Los especialistas le practicaron análisis para evaluar sus órganos y confirmar el origen de la complicación. “Todavía no hay avances y hay que ver si lo pueden operar, tiene que estar estable. Es un alivio porque sabemos de dónde viene la fiebre y esas cosas. Tenía mocos en los pulmones y eso podía provocar una infección”, agregó la hermana del ex Gran Hermano.

El futuro inmediato dependerá de cómo evolucione en los próximos días y de si logra la estabilidad suficiente para enfrentar una posible cirugía. Mientras tanto, la familia se concentra en acompañarlo y en transmitir tranquilidad, pese a la incertidumbre.

Thiago Medina sufrió una inesperada complicación y no podrá ser operado: “Horas difíciles...”

Por ahora, el cuadro de Thiago Medina sigue bajo seguimiento en terapia intensiva, con monitoreo permanente. La mejoría en su fiebre abre una expectativa, pero todavía resta esperar nuevas evaluaciones médicas.