Thiago Medina fue dado de alta y compartió su emoción al reencontrarse con sus hijas: “Puedo verlas...”

Después de permanecer casi un mes internado con altibajos en su salud, Thiago Medina volvió a su casa este jueves. El joven de 22 años, conocido por su participación en Gran Hermano 2022, fue dado de alta y regresó con su familia, tras atravesar semanas de preocupación por su estado de salud.

El regreso a su hogar fue un momento cargado de emoción. Sus hijas, Laia y Aimé, lo recibieron entre abrazos y lágrimas. En un video que circuló en redes sociales, se las ve corriendo hacia su padre apenas cruza la puerta. Fue el final feliz de una etapa que lo mantuvo alejado de su entorno y de la vida pública.

Durante su internación, el círculo íntimo del ex GH mantuvo estricta reserva sobre las causas de su hospitalización. Fuentes cercanas solo habían confirmado que se trataba de un cuadro complejo, pero reversible, y que los médicos habían decidido mantenerlo en observación para estabilizarlo.

Una vez recuperado, Thiago decidió compartir con sus seguidores el alivio de poder volver a casa. “Gracias a ustedes hoy puedo verlas de vuelta a mis hijas”, escribió en una publicación en su cuenta de Instagram, donde también agradeció el acompañamiento recibido.

El joven expresó su gratitud con un mensaje extenso y sentido, que rápidamente se viralizó. “Gracias a cada oración, a cada profesional que Dios puso en mi camino, gracias a cada persona que pidió por mí, gracias a la contención a mi familia, gracias por darme una nueva vida”, escribió junto a una foto en la que se lo ve abrazado a sus hijas.

Medina remarcó el rol de quienes lo acompañaron durante el proceso de recuperación. “Gracias a cada persona que pidió por mí”, repitió, en referencia a los mensajes de afecto que recibió mientras se encontraba internado. Según allegados, la evolución fue lenta, pero constante, y los médicos finalmente consideraron que ya estaba en condiciones de continuar su recuperación en su domicilio.

La publicación fue rápidamente comentada por sus ex compañeros de Gran Hermano y por cientos de seguidores que celebraron la noticia. En pocas horas, el posteo acumuló miles de reacciones y mensajes de aliento. “Sos un guerrero”, “Bienvenido a casa, Thiago”, y “Tus hijas deben estar felices de tenerte de vuelta”, fueron algunos de los comentarios más destacados.