Una mujer vivió una dura experiencia después de asociar un importante síntoma con la menopausia.

Dawn Willis es oriunda de Reino Unido y sufrió un importante síntoma durante un año entero y no le dio importancia porque lo asoció a la menopausia, sin embargo, se trataba de un avanzado cáncer de útero.

Todo empezó en el 2017, cuando Willis cumplió 50 años. En ese momento, experimentó sangrado vaginal durante casi un año, pero en lugar de alarmarse, creyó que se trataba del ciclo natural de la vida y que estaba relacionado con el fin de su etapa reproductiva. Lamentablemente, era una señal de alarma de algo mucho peor.

El fuerte descargo de Milo J luego de que suspendieran su presentación en la ex ESMA: "Lo volaron a la mier..."

La mujer, oriunda de Canterbury, después de varios meses de sangrado, empezó a sentir que su estómago se hinchaba. En ese momento, su propia familia la convenció de sacar un turno médico. Después de los análisis correspondientes, el especialista le diagnosticó un cáncer de útero en estado avanzado.

De acuerdo a la información publicada por el periódico estadounidense New York Post, Dawn Willis no esperaba recibir semejante noticia y se culpó a sí misma por no prestarle atención a las primeras señales: "Me sentí muy enojada conmigo misma cuando recibí el diagnóstico porque había ignorado los síntomas", expresó.

Sin embargo, la mujer se sintió agradecida con los médicos porque a pesar de la demora, lo agarraron a tiempo y pudo someterse a un tratamiento. "Cuando me dijeron que no era terminal, pensé: 'Bueno, voy a superar esto'", recordó Dawn Willis y reflexionó: "Si hubiera esperado tan solo un par de meses más, no creo que estuviera aquí hoy".

¿Qué hará Wanda Nara? La terrible noticia que recibió L-Gante tras sus vacaciones en pareja

A su vez, la mujer contó que el apoyo de su familia fue clave para superar el difícil momento: "Amo mi vida. Amo a mi esposo Mark, con quien estoy desde que teníamos 16 años", reveló. Dawn Willis hizo el tratamiento correspondiente y fue clasificada oficialmente libre de cáncer de útero en 2022.

"Quiero difundir este mensaje: Si algo no está bien, ¡no lo dejes!", concluyó Dawn Willis, ocho años después de vivir esta pesadilla. La mujer se animó a contar su historia con la esperanza de que otras personas presten atención a cualquier síntoma inusual y no lo ignoren como ella lo hizo en su momento.

El insólito pedido de Morena Rial tras recibir la "excarcelación extraordinaria" del juez: ¿lo extrañaba?

Con información de TN, editada y redactada por un periodista de ADNSUR