Tenía dificultades para respirar, fue al médico y le encontraron un diente creciéndole en la nariz

Un insólito episodio tuvo lugar en los últimos días en New York, luego de que un hombre al que le costaba respirar asistiera al médico y descubriera que tenía un diente creciéndole en la nariz.

Se trata de un paciente de 38 años, cuyo caso es estudiado por la prestigiosa revista The New England Journal of Medicine, y quien asistió al otorrinolaringólogo preocupado por un problema respiratorio de años.

Según se explicó, el hombre presentaba dificultad para respirar por la fosa nasal derecha, y si bien carecía de antecedentes de traumatismos o golpes, un primer estudio reveló que tenía una desviación y una perforación en el tabique nasal, además de una obstrucción ósea que, se creía, era la causal de sus problemas.

Pero la sorpresa llegó tras introducir una cámara en su conducto nasal, a partir de lo cual descubrieron una "masa blanca, dura, no dolorosa", la cual, tras una tomofrafía computada, se reveló que era un diente que había crecido fuera de su sitio.

A raíz del hecho se decidió extraer la pieza mediante una cirugía simple, y posteriormente se confirmó que el diente tenía 14 milímetros de largo.