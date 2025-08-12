Tamara Báez reveló los motivos de reconciliación con L-Gante tras casi dos años separados: "la gente cambia..."

La noticia sorprendió al mundo de la música urbana: L-Gante anunció que volvió a estar en pareja con Tamara Báez, madre de su hija Jamaica, luego de dos años separados.

En medio de la repercusión, la influencer decidió dar su versión de los motivos que la llevaron a darle una nueva oportunidad al cantante.

Lejos de las entrevistas y las declaraciones públicas, Báez eligió hablar a través de sus redes sociales, donde suma más de 700 mil seguidores. Allí publicó una serie de frases con las que dijo sentirse identificada, y que —según interpretaron muchos— reflejan el momento que atraviesa.

La relación entre ambos tuvo idas y vueltas desde su ruptura en 2022, marcada por diferencias personales y mediáticas. Sin embargo, en los últimos meses se los vio más cercanos, compartiendo tiempo con su hija y asistiendo juntos a algunos eventos. Este acercamiento terminó por sellar un regreso que, para muchos, parecía improbable.

“Las cosas terminan, la gente cambia y la vida continúa”, se lee en uno de los mensajes que subió a sus historias de Instagram, horas después de que Elián Valenzuela confirmara la reconciliación.

Previo a ese posteo, y en la noche del domingo, Báez había publicado otra frase que dejó entrever cierta cautela ante esta nueva etapa: “Las cosas pasan por algo y el tiempo te mostrará por qué”. El mensaje fue interpretado como una señal de que, pese a la reconciliación, la influencer prefiere tomarse las cosas con calma.

L-Gante, por su parte, eligió un tono más directo para confirmar la noticia. En entrevistas recientes, aseguró que ambos decidieron apostar de nuevo por la relación “por el bienestar de la familia” y por el cariño que se tienen. El artista también destacó la importancia de que Jamaica crezca viendo a sus padres unidos y compartiendo tiempo juntos.

La historia entre Báez y Valenzuela comenzó antes de que él alcanzara la fama y estuvo atravesada por los cambios que trajo la exposición mediática. Su separación en 2022 derivó en cruces públicos y diferencias que parecían irreconciliables. No obstante, con el paso del tiempo, ambos bajaron el tono de sus declaraciones y comenzaron a mostrarse en mejor sintonía.