El CEO de la empresa HyperSocial, Bruce Wallake, compartió el posteo en la red para conseguir empleo. En el mismo se puede observar una foto de el llorando, y acompaña con un texto justificando esta emoción. HyperSocial es una empresa de publicidad.

“Esto debe ser el posteo más vulnerable que compartí en mi vida. No me decidía si compartirlo o no. Acabamos de despedir a algunos de nuestros empleados, y ya van varios los despidos que veo en LinkedIn las últimas semanas, ya sean por cuestiones económicas u otras razones. ¿La nuestra? Mi culpa”, comienza relatando.

Wallake reveló que en febrero tomó una decisión y que se "quedó con ella demasiado tiempo". A pesar de no haberla detallado, expresó que debido a esa decisión tuvo que "hacer lo más difícil".

En su publicación, el dueño de HyperSocial aprovechó para marcar una diferencia entre él y el resto de los CEO de otras empresas. "Días como hoy, desearía ser dueño de un negocio que solo estuviera impulsado por el dinero y no le importara a quién lastima en el camino, pero no lo soy", escribió el empresario.

"Entonces solo quiero que la gente vea que no todos los CEO tienen el corazón frío y no les importa cuando tienen que despedir gente", continuó.

La publicación se volvió viral en otras redes sociales como Twitter y miles de usuarios bromearon con esto, criticando el posteo que realizó el CEO de la empresa. "Señores, hay mucha gente que se quedó sin laburo, lo sé porque yo mismo los rajé para inspirarlos a buscar mejores puestos", escribió una cuenta en una clara referencia a un capítulo de "Los Simpson".