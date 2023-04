Su novia lo dejó y estuvo 21 horas arrodillado pidiéndole que lo perdone

En las últimas horas una situación poco inusual y curiosa llamó la atención de los usuarios de las redes sociales y se volvió viral.

Se trata de un hombre de 21 años que se encontraba atravesando una mala situación amorosa con su pareja y tomó una decisión polémica.

En su intento de poder pedirle perdón a su novia, pasó 21 horas arrodillado frente a la oficina donde trabaja su expareja rogándole para que lo volviera a aceptar.

La insólita secuencia ocurrió en la ciudad de Dazhou, en la provincia de Sichuan, en China. El joven estaba dispuesto a todo para tratar de recomponer la relación sentimental y por eso pensó que sería una buena idea para demostrarle a su ex que estaba arrepentido.

Esta insólita situación llamó la atención de muchos transeúntes que le sacaron fotos al joven y filmaron lo que hacía. En tanto, hubo personas se acercaron para hablar con él y le pidieron que deponga su decisión de permanecer arrodillado allí.

Incluso, efectivos de la Policía se hicieron presentes y le pidieron al hombre que se levantara, pero el sujeto no hizo caso al pedido. “Muchos de nosotros tratamos de convencerlo de que se fuera. No es necesario seguir arrodillado. La chica no está dispuesta a aparecer, pero tú sigues aquí”, contó uno de los presentes en una nota con el medio South China Morning Post.

Asimismo, varios testigos indicaron en un determinado momento se largó a llover, pero él no se movió de ese sitio. Sin embargo, todo terminó mal. Eso se debe a que aparentemente, el hombre se fue sin lograr su cometido "probablemente porque no podía soportar más el frío” tras estar 21 horas a la intemperie.

Por último, uno de los efectivos policiales reveló que la novia del joven le había terminado hacía unos pocos días y el buscaba su perdón. Es por eso que esperaba que volviera con él. A pesar de la insistencia del muchacho, la mujer nunca apareció.