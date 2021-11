Una insólita situación se produjo en las últimas horas en los Estados Unidos, luego de que una mujer buscara vengarse de su marido infiel destrozándole el auto, pero se confudiera de vehículo.

El episodio tuvo lugar en Wahington D.C, capital del país norteamericano, y se dio a conocer gracias a las redes sociales.

En las imágenes se puede ver cómo un auto, Mitsubishi Outlander Sport rojo, resultó violentado con una pintada que decía "Mike es un infiel". Sin embargo, lo que la autora del escrito no sabía era que ese no era el auto de Mike, sino de una mujer.

La dueña del vehículo se percató de la situación tras dejarlo estacionado en el noroeste de la ciudad, y al regresar verlo completamente destruido y graffiteado.

"Grité. Me sorprende que nadie en el vecindario no me escuchara, porque grité tan, tan fuerte... no esperaba que esto sucediera", afirmó la mujer en diálogo con NBC4 Washington.