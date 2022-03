Una historia de amor y amistad llamó la atención del mundo en las últimas horas, luego de que se conociera que el padrino de una boda le confesó a la novia en pleno casamiento que estaba enamorado de ella, y que tras dos años de relación la mujer se separó y se puso en pareja con él.

Ocurrió en Estados Unidos, y la protagonista fue identificada como Desiree, madre de cuatro niños y quien en años atrás había decidido casarse con un amigo de Bryant, su actual pareja y a quien había conocido cuando tenía 16 años.

Según contó, ella, Bryant y el otro hombre habían tenido una relación muy cercana. “Hemos tenido citas dobles. Yo era la persona a la que acudía Bryant por las chicas, Bryant era la persona a la que acudía por las cosas”, explicó.

Y agregó: “Siempre hacíamos clic y siempre había algo sobre él con lo que era fácil para mí conectarme”.

Además, reveló, Bryant solía organizar fiestas a la que si bien ella no acudía, su ahora ex esposo si, y en ellas la engañaba. “Él sabía lo que mi ex estaba haciendo detrás de escena, sabes a lo que me refiero, no fue fiel”, recordó.

Sorprendentemente, llegado el día del matrimonio Bryant, quien había sido elegido como padrino de bodas, decidió confesarle su amor a Desireé.

“Esa noche, Bryant me dijo durante nuestro último baile: ‘si soy el padrino, ¿por qué nunca me diste una oportunidad? Siempre te habría cuidado’”, recordó ella al respecto.

Si bien inicialmente la actitud de el hombre no tuvo repercusión, todo cambió dos años después, cuando la mujer se separó y acudió a Bryant como sostén.

“Bryant realmente estaba allí para mí. Un día nos besamos y me gustó. Luego nos convertimos en más que amigos”, recuerda.

Y cierra: “Los amigos se convirtieron en citas, y las citas se convirtieron en boda, y luego la boda duró diez años con cuatro hijos”.