Sofía Gonet destrozó a Homero Pettinato y reveló las insólitas situaciones que vivió en pareja: "era habitual..."

Sofía Gonet, conocida en redes como “La Reini”, publicó en TikTok un video que rápidamente sumó reproducciones y reacciones. En él participa del trend “Y aún así me quedé”, una tendencia en la que los usuarios enumeran experiencias negativas de relaciones anteriores.

En su relato, la influencer hizo referencia a episodios de su vínculo pasado con Homero Pettinato. Si bien no dio precisiones adicionales fuera del marco del video, sus declaraciones alcanzaron gran visibilidad y derivaron en múltiples comentarios de apoyo, críticas y debates sobre los límites de la exposición en redes sociales.

El clip fue titulado como “Parte uno de 65”, lo que sugiere irónicamente que podría formar parte de una serie. Tras su difusión, algunos seguidores destacaron el tono irónico de la publicación, mientras que otros cuestionaron la decisión de compartir detalles personales de manera pública.

Por 300 pesos la invitaron a una cita en el comedor universitario, escrachó al joven y terminó humillada

“Se quedó dormido en nuestro primer viaje de pareja que organicé e invité yo. Se le metió una rata en la casa y como era tan vago para deshacerse de ella, decidió que convivamos con la rata”, dijo al principio.

En ese tenor, continuó con tremendos hechos: “estaba sin un peso y se quería comprar un proyector a toda costa, carísimo. Me insistió para que se lo compre, y yo la verdad que estaba intentando zafar y me hacía la boluda hasta que lo encontré agarrándome la tarjeta para comprárselo”.

“Le encontré likes en culos y tetas de Instagram con pibas random. Encontré un chat con su ex en los mensajes archivados de WhatsApp entre otras cosas, como que nunca me pasó a buscar. Me la pasaba haciéndole todos los regalos que me pedía, aunque él no me hacía ni uno. Era habitual que desaparezca por horas y no me conteste ni un mensaje”, resaltó Gonet.

Viajaron a Ushuaia, pidieron una milanesa con puré y quedaron congelados con el precio: "Hay que compartir"

“Estar durmiendo y darte cuenta de que está la puerta de la calle abierta o que de repente empieces a sentir picazón y pinchazos por todo el cuerpo porque había ácaros y garrapatas. Comía en la cama y manchaba todo, se le volcaba toda la salsa teriyaki, le daba fiaca cambiar las sábanas después”.

El contenido se viralizó rápidamente y fue replicado en distintas plataformas y medios digitales, donde también se abrió la discusión sobre la exposición mediática de las relaciones sentimentales y los efectos que estos videos pueden tener sobre las personas mencionadas.

Tristeza y dolor: murió el dueño de una reconocida marca argentina de bizcochitos dulces y salados

Por el momento, Homero Pettinato no realizó declaraciones al respecto y el debate continúa activo en redes sociales.