CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Un hombre de 55 años fingió un secuestro el día de su casamiento, para tener una excusa y no asistir a la boda. La increíble situación se dio en la localidad de Pitalito, Huila, Colombia.

La familia de la novia radicó la denuncia y rápidamente las autoridades desplegaron un ampio operativo para buscar u poder encontrar al hombre que supuestamente estaba secuestrado el día de su boda.

“Nos informaron que dos individuos en una moto se lo llevaron, al parecer, utilizando un arma de fuego. Posterior a eso, inmediatamente llegamos al sector, recopilamos información, la señora nos manifiesta que en unas horas se casarían”, comunicó el coronel de la policía, Jovanni Cepeda, a Blu Radio de esa ciudad colombiana.

De acuerdo a lo publicado por La Cien, después de tres horas de búsqueda, la policía descubrió que el novio estaba escondido en la casa de un familiar. Cuando las autoridades llegaron al lugar, el fugitivo les confesó que no había sido secuestrado y que inventó la historia porque no quería ir a su casamiento, ya que no estaba seguro de dar el paso.