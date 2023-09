Sentía un fuerte dolor de espalda, fue al médico y descubrieron algo impactante cuando le hicieron la tomografía

En las últimas horas salió a la luz el extraño caso de un paciente al que le dolía la espalda y que, tras una serie de de estudios, fue diagnosticado con una anomalía anatómica.

El hecho sucedió en San Pablo, Brasil y tiene como protagonista a un hombre de 38 años, quien sufría un fuerte dolor en la zona lumbar, por lo cual decidió acudir a un hospital para realizarse un chequeo médico.

La curiosa circunstancia fue dada a conocer por la New England Journal of Medicine. Luego de realizarse una tomografía y un chequeo general, los médicos descubrieron que tenía un órgano extra aunque, en principio, no era el motivo de los problemas en los músculos de la espalda baja.

La imagen obtenida a través del estudio reveló que el paciente poseía tres riñones en lugar de dos , uno izquierdo que aparentaba ser normal y dos que se encontraban fusionados.

Según informaron medios locales, el descubrimiento se produjo en el Hospital Do Rim. “Nunca habíamos visto algo así. Fue una sorpresa, seguida de preocupación de que hubiera algo mal con la salud del paciente”, señaló Renato Foresto, el especialista a cargo del caso.

En tal sentido, los expertos afirmaron que se trata de una anormalidad congénita muy poco frecuente conocida como riñón supernumerario. Hasta el momento, sólo se documentaron 100 sucesos médicos similares.

“Por extraño que parezca, la condición del hombre no parecía afectar su salud. Los análisis de sangre mostraron que su función renal era normal y, a excepción de una hernia discal, parecía estar bien”, expresaron desde el centro de salud paulista.

Y agregaron: “Se consideró suficiente investigación adicional con ultrasonido abdominal y tomografía ya que la causa del dolor ya había sido diagnosticada y no había otros cambios en las pruebas de laboratorio”.

“Las personas afectadas comúnmente son asintomáticas y, como en este caso, la afección puede no conocerse hasta que se realicen las imágenes por otra razón”, concluyeron