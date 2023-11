Sentía que algo se movía adentro de su pie y descubrió algo aterrador: "Crece todos los días"

Una conocida influencer española contó que hace pocos días tuvo un extraño descubrimiento, cuando sintió que algo se movía dentro de su pie. La mujer acudió a un médico pensando que se trataba de una picadura, pero el resultado fue mucho peor y aterrador.

Lucía Pombo publicó un video mostrando que tiene un gusano vivo dentro del pie, y generó miedo en sus seguidores al mostrar las impactantes imágenes.

Al principio la mujer no le dio mucha importancia al cosquilleo, pero cuando ya se transformó en algo inaguantable, decidió ir al médico, pensando que se trataba nada más que de alguna picadura.

Por 300 pesos la invitaron a una cita en el comedor universitario, escrachó al joven y terminó humillada

Semanas antes de que todo ocurriera, la joven había viajado a Tanzania junto a algunos de sus familiares y amigos, por lo que consideraba que se trataba de un mosquito que había hecho de las suyas, le picó y ella había tenido una reacción alérgica. Pero al final era algo mucho más grave y extraño, tenía un gusano vivo dentro de su dedo del pie.

"De hospital en hospital. Llevo varios días con un picor intenso en un dedo del pie", comenzó relatando la instagramer en sus historias y mostró de qué se trataba. "Yo pensaba que era una picadura o una reacción a algo y resulta que es un gusano. Noto como se mueve", aseguró.

Viajaron a Ushuaia, pidieron una milanesa con puré y quedaron congelados con el precio: "Hay que compartir"

La chica expresó que está dispuesta a someterse a cualquier tipo de intervención con el fin de que le saquen el parásito. Su desesperación la llevó a consultar a varios especialistas hasta que alcanzó una solución.

"Crece y crece, espero que muera pronto. Muchos me preguntaron qué pasa si muere dentro y yo también me pregunto lo mismo. Entiendo que después se desintegra, pero no lo sé", sostuvo la usuaria. Luego explicó que volvió a ir al médico y que el mismo le comentó que el proceso es lento y que tiene que tener paciencia: "Me están dando pastillas para desparasitar por dentro, que también se utilizan para la sarna, no entiendo cómo es la manera de matar al gusano este", sostuvo.