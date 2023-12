Una joven se enamoró del carnicero y se hizo viral a través de las redes sociales. En aquella ocasión, Romina pisó la carnicería de su barrio y aseguró que fue a comprar milanesas por la visita de su hermano. Sin embargo, tras salir del local hizo un video y relató uno de los momentos más lindos de su vida.

En aquella ocasión, @ro.mi.na.j en la plataforma de Tiktok, indicó: “No puede ser, me enamoré del carnicero”, comentó. Luego, agregó que iba a volver para pasarle su número al hombre y así poder charlar un poco más.

Para su grata sorpresa, el carnicero aceptó y se intercambiaron los contactos. Una vez hecho eso, la mujer salió eufórica del local con una sonrisa de punta a punta. “¡Me dijo que sí!” Estoy enamorada no, no, no, no, estoy enamorada”, resaltó.

Hasta allí, todo marchaba a la perfección e inclusive, el video tomó tanta trascendencia que alcanzó los 28 millones de reproducciones. Pero en las últimas horas, se reveló cómo terminó la situación.

DEL AMOR A LA FRUSTRACIÓN

Tras ser viral, Romina esperó el mensaje que nunca llegó y manifestó su frustración a través de un nuevo video.

“Bueno, como es de público conocimiento, el carnicero sigue sin hablarme. El video donde yo le paso mi número escaló límites inimaginables para mí y yo quedé rechazada a nivel nacional y hasta internacional, porque me habló gente de otros países para preguntarme qué onda”, señaló hace unos días atrás.

En este sentido, la influencer llegó a varias conclusiones. “Teoría número uno, me atolondré; tal vez le pasé mal mi número y no supo cómo contactarme”, dijo con cierta esperanza. “La teoría número dos es la que más me hiere, pero es una posibilidad, puede pasar”.

A su siguiente conjetura la denominó “carnicero gato”, para elucubrar que el hombre podría estar saliendo con alguien pero igualmente aceptó recibir su número de teléfono y que, cuando se dio cuenta de toda la difusión que tuvo el video, concluyó que no debía involucrarse.

“La siguiente teoría es que lo espanté. Eso me acompaña durante toda la vida, con todos los chicos que me han gustado. Vio mi video, vio mis otros videos y dijo acá no me meto. Pero, ¿ustedes se piensan que a mí me van a detener? ¡No! Yo me voy a seguir divirtiendo”, enunció.

A modo de reflexión, continuó su descargo diciendo que espera que el rechazo que ella atravesó sirva para que todas las mujeres se animen a seguir “tirando la caña, que si pica, pica y sino es anécdota”. Inclusive utilizó su experiencia para dejar un mensaje: “Si yo, que fui rechazada a nivel nacional, sigo acá en pie, mira si vos no te vas a animar a hablarle al pibe que te gusta. Ya está, ya fue, en esta vida no nos quedamos con las ganas de nada”, cerró.